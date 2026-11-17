وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "شواني عقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم لدائرة ، لمتابعة سير العمل والوقوف على متطلبات تطوير أداء الدائرة، في إطار متابعة تنفيذ مفردات البرنامج الوزاري".وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة ما أُنجز بشأن أرشفة جميع إصدارات جريدة الوقائع العراقية منذ عام 1958 ولغاية عام 2026، بما يضمن حفظ الأعداد الصادرة وتنظيمها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة، تتيح سهولة الوصول إلى محتوياتها والبحث فيها واسترجاعها".وتابعت أن "الوزير وجّه بتوفير جميع المستلزمات والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لاستكمال قاعدة التشريعات الرقمية، ونشر إصدارات الجريدة وإتاحتها إلكترونياً، فضلاً عن تقديم خدمات الدائرة بصورة إلكترونية، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين والجهات الرسمية والباحثين إلى محتويات الجريدة والاستفادة من خدماتها".