وذكر للسيد ، في بيان تابعته ، "تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني المرجع الكبير الأستاذ في الحوزة العلمية بقم آية الله الحاج الشيخ حسين الوحيد الخراساني الله عليه".وأضاف أن "المكانة الرفيعة للفقيد في الدفاع عن الإمامة وولاية أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) واضحة للجميع، وجهوده التي قل نظيرها على منبر التعليم والتربية والوعظ والإرشاد ستبقى ماثلة في الأذهان".وتقدم بالتعزية في هذه المصيبة العظيمة إلى مقام الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، والحوزات العلمية وذوي الفقيد السعيد ومحبيه، ولا سيما أنجاله الاعزاء المكرمين والى عموم المؤمنين، سائلاً من الله جلت آلاؤه ان يجبر هذه الخسارة الكبيرة والمصيبة المؤلمة كما أسأله تعالى لجميع المفجوعين الصبر الجميل والاجر الجزيل".