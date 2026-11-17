ونقلت الحرة عن المصادر قولها إن "قيمة النفط المهرب من ، تصل لحوالي ملياري دولار سنويا".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "بعض كميات النفط كانت تهرب لإيران".وأعلن الأسبوع الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر.وكان تقرير استخباراتي سري أعدته العراقية، حصلت “الحرة” على نسخة منه عبر مصادر حكومية، كشف عن عمليات سرقة للنفط بملايين الدولارات في منطقة جرف الصخر.وأشار التقرير، المكون من 19 صفحة والمصنف “سري للغاية”، إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقا).وتحدث التقرير عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصافٍ بدائية وحُفر لتخزين النفط مخفية تحت الأرض.وقال متحدث عسكري باسم رئيس في بيان، الأحد، إن المكلفة بالتحقيق أكدت “صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية”، ورصدت “حالات تلاعب” في الملف.وأعفى ، تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في ، بينهم وقائد في المحافظة.وجاء القرار في اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي واستعرض خلاله نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من ناحية جرف النصر في المحافظة إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيقية صحة ما ورد في التقرير الاستخباري الذي أعدته وزارة الداخلية.وشمل الإعفاء قائد شرطة ، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في ، ومدير مخابرات بابل.كما شمل قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في .