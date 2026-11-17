وذكر الموقع إلى أن "خضر أحمد رؤوف ولي، البالغ من العمر 60 عاما، خدم 17 عاما طيارا في الجيش العراقي خلال عهد ، قبل أن تقلب الحروب والتحولات السياسية مسار حياته رأسا على عقب".واضاف "بعد عام 2003 وسقوط النظام السابق، تخفى ولي لمدة عام كامل خشية الملاحقة، قبل أن تعتقله القوات الأمريكية من مخبئه"، مشيرا إلى أنه "بعد خروجه، واجه ظروفا قاسية، إذ تعرض منزله لقصف من تنظيم " " بحياة زوجته، كما تعرض هو للاختطاف والتعذيب على يد التنظيم، ما أسفر عن بتر عدد من أصابعه".وذكر انه "في ظل استمرار التهديدات الأمنية، غادر نهائياً عام 2013 متجها إلى واستقر في البداية بمدينة سيواس لمدة عامين ونصف، ثم انتقل إلى إسطنبول عام 2017، حيث تزوج وحصل على الجنسية التركية، وغير اسمه من "خضر" إلى "فاتح"، ليبدأ صفحة جديدة من حياته في العمل بمغسلة سيارات".وقال ولي، الذي يكنى الآن "فاتح": "لا أجد حرجا أو ثقلا في أداء هذا العمل، فالله وحده يعلم أقدارنا، وأنا راض تماما بما كتب لي وأحمده في كل الظروف".وخلال استعراضه لذكريات خدمته العسكرية، أشار إلى عمله في بداياته ضمن دوائر مقربة من وطبان ، الأخ غير الشقيق لصدام حسين، قبل أن يتدرج في السلك العسكري ليصبح طيارا برتبة رفيعة، ويشارك في المعارك التي خاضها الجيش العراقي إبان الحرب العراقية الإيرانية وحرب .كما تطرق ولي إلى ملابسات سقوط وملاحقة القوات الأمريكية لصدام حسين عام 2003، مقدما تصوره الخاص حول تعرض الرئيس الأسبق للوشاية من أحد المقربين للإرشاد عن مخبئه، وهي الحادثة التي انتهت باعتقال حسين حيا في كانون الاول 2003، قبل تقديمه للمحاكمة وإعدامه لاحقا في نهاية عام 2006.