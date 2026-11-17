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قرارات من هيئة الاعلام تخص منع ظهور اراس والسلماني ومسلسل ليل البنفسج
محليات
2026-11-17 | 05:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,244 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، 4 قرارات تخص
اراس حبيب
وزيدون السلماني وعداي
الغريري
ومسلسل ليل
البنفسج
الجزء الثاني.
وقررت الهيئة "منع الظهور الإعلامي لعداي
الغريري
في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في
العراق
لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ صدور الاعمام"، محملة "الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".
كما قررت منع الظهور الإعلامي لآراس
حبيب كريم
في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (30) يوما اعتبارا من تاريخ صدور الاعمام، محملة "الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".
وقررت ايضا منع الظهور الإعلامي لزيدون السلماني في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (60) يوما، اعتبارا من تاريخ صدور الاعمام"، محملة "الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".
كما ذكرت الهيئة انها "الزمت بتعليق عرض مسلسل ليل
البنفسج
الجزء الثاني، فورا عبر جميع منافذ العرض ومنصاته، اعتبارا من تاريخ التبليغ الى حين استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الحلقات المعدة للبث الى الدائرة المختصة لدى الهيئة للنظر فيها على وجه السرعة"، مشددة على ضرورة "تزويد الهيئة خلال (3) أيام من تاريخ التبليغ بنسخ كاملة من الحلقات المعروضة والمتبقية، وبنسخة من إجازة
نقابة الفنانين العراقيين
للعمل".
واكدت على "عدم استئناف العرض إلا بقرار من هذه الهيأة بعد إجراء المعالجة المطلوبة وفقا للقانون، واعتماد تحذير استباقي وتصنيف عمري واضح في مستهل كل حلقة، ومراعاة توقيت البث".
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