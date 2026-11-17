نيوز- محلي

اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، 4 قرارات تخص وزيدون السلماني وعداي ومسلسل ليل الجزء الثاني.

وقررت الهيئة "منع الظهور الإعلامي لعداي في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ صدور الاعمام"، محملة "الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".

كما قررت منع الظهور الإعلامي لآراس في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (30) يوما اعتبارا من تاريخ صدور الاعمام، محملة "الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".

وقررت ايضا منع الظهور الإعلامي لزيدون السلماني في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة (60) يوما، اعتبارا من تاريخ صدور الاعمام"، محملة "الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".

كما ذكرت الهيئة انها "الزمت بتعليق عرض مسلسل ليل الجزء الثاني، فورا عبر جميع منافذ العرض ومنصاته، اعتبارا من تاريخ التبليغ الى حين استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الحلقات المعدة للبث الى الدائرة المختصة لدى الهيئة للنظر فيها على وجه السرعة"، مشددة على ضرورة "تزويد الهيئة خلال (3) أيام من تاريخ التبليغ بنسخ كاملة من الحلقات المعروضة والمتبقية، وبنسخة من إجازة للعمل".

واكدت على "عدم استئناف العرض إلا بقرار من هذه الهيأة بعد إجراء المعالجة المطلوبة وفقا للقانون، واعتماد تحذير استباقي وتصنيف عمري واضح في مستهل كل حلقة، ومراعاة توقيت البث".