نيوز- محلي

توجهت الخاصة بالتحقيق بملف تهرب النفط، اليوم الثلاثاء، إلى جرف النصر للكشف الموقعي.

وذكر مصدر مسؤول لـ ، إن " ، برفقة ، توجهت إلى منطقة جرف النصر في ، لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات".