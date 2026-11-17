وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت مديرية أمن وحماية المطارات من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة من قبل مسافر اجنبي وذلك عبر ".وتابعت: "نُفذت عملية القاء القبض بعد ورود معلومات حول قيام مسافر أجنبي الجنسية بمحاولة تهريب مواد مخدرة، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فريق عمل استخباري فني لمراقبة ومتابعة المسافر الذي اشتبه بحيازته لمواد ممنوعة ومحاولته لتهريبها".واكملت: "تم انتقال مفارز أمن المطار للمسافر المشتبه به وإخضاعه للتفتيش الدقيق حيث تم العثور على مواد مخدره قام المسافر الأجنبي بإخفائها بطريقة سرية تمهيداً الى تهريبها"، مبينة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته الى الجهات المختصة مع المواد المضبوطة".