وقال الفريجي في بيان ورد لـ ، إن "الاجتماع ناقش بشكل مستفيض آليات الحد من عمليات تهريب النفط، تنفيذاً لتوجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة"، مشيراً إلى "صدور توجيهات بتشكيل لجان متخصصة للمراقبة والمتابعة، وتعزيز التنسيق بين شرطة الطاقة والأجهزة الأمنية والجهات الفنية المختصة، لضمان حماية الأنابيب والمنشآت والثروات النفطية".وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً أكبر في الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الأمنية والجهات المعنية، مع التشديد على عدم التهاون مع أي محاولة لاستغلال الثروة النفطية أو تهريبها لتحقيق مصالح شخصية"، مؤكداً أن "حماية النفط مسؤولية وطنية مشتركة، كونه يمثل ثروة جميع العراقيين".وأشار الفريجي إلى أن "المؤتمر خرج بجملة من القرارات والتوصيات التي ستُترجم إلى إجراءات ميدانية، عبر لجان متابعة تضمن تنفيذ التوجيهات وتعزيز الإجراءات الأمنية، والحفاظ على استقرار وحماية مقدراتها الاقتصادية".