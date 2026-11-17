وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بضربات أمنية متلاحقة تستهدف أوكار الاتجار بالمواد المخدرة، تمكنت مفارز مديرية شؤون مخدرات من تنفيذ عمليتين منفصلتين، استندتا إلى جهود ميدانية واستخبارية، أسفرتا عن إلقاء القبض على ستة متهمين وضبط كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".وتابعت: "إذ أسفرت العملية الأولى عن ضبط (1) كيلو و(350) غراماً من مادة الماريجوانا المخدرة، إلى جانب أدوات تُستخدم في التعاطي، وإلقاء القبض على أربعة متهمين، وفي السياق ذاته تمكنت مفارز المديرية من ضبط (5280) كبسولة من مادة الليريكا المخدرة، والقبض على متهمين اثنين".