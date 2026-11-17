وذكر المصرف في بيان ورد لـ ،، أنه "تم استكمال منح الدفعة الثانية من الوجبة السابعة من السلف الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين الذين استُكملت إجراءات طلباتهم، فيما حدّد موعد فتح التقديم لكلٍّ من الوجبتين الثامنة والتاسعة على النحو الآتي:-الوجبة الثامنة للمتقاعدين حصراً، ويبدأ التقديم غداً الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني 2026، عند الساعة الثامنة صباحاً.-الوجبة التاسعة للموظفين المدنيين والعسكريين حصراً، ويبدأ التقديم بعد غدٍ الخميس الموافق 19 تشرين الثاني 2026، عند الساعة الثامنة صباحاً.وأوضح المصرف، أن "تخصيص يوم مستقل لكل شريحة يهدف إلى إجراءات التقديم وتنظيم استقبال الطلبات"، داعياً "المتقاعدين والموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، إذ تستقبل المنظومة الإلكترونية طلبات كل شريحة في يومها حصراً".وبيّن المصرف، أن "التقديم يشمل المتقاعدين والموظفين الموطّنة رواتبهم لديه من حاملي بطاقة ، عبر أيقونة (قروض الرافدين) في تطبيق (سوبر كي)، وفق الشروط والضوابط المعتمدة".