جاء ذلك خلال اجتماع معاون رئيس الهيئة التابعة لوزارة المالية، حسام خماس، بمديري أقسام الهيئة وفروعها في المحافظات، والذي خصص لمناقشة تبسيط الإجراءات للمراجعين إضافة إلى تطوير آليات العمل.وأوضح خماس في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن القرارات التي اعتمدت أيضاً خلال الاجتماع، تضمنت التأكيد على إنجاز المعاملات بمدد زمنية محددة، ومتابعة الملفات المتراكمة وعدم تأخيرها، إضافة إلى تدقيق مستحقات عوائل الشهداء ومصابي القوات المسلحة إلكترونياً.وأردف أنها شملت أيضاً، عدم مطالبة المتقاعد بمراجعات متكررة أو مستندات متوفرة بالمنصات الحكومية، مع منح كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، الأولوية في الإنجاز، مؤكداً أهمية تعزيز التحول الإلكتروني، مع تشخيص المعوقات ميدانياً ومعالجتها مباشرة.وأفصح معاون رئيس الهيئة، عن تفعيل المتابعة الميدانية والمحاسبة، وتحميل كل مدير مسؤولية متابعة أداء موظفيه ورصد حالات التأخير والتقصير، إضافة إلى التعامل مع المتقاعدين، بأعلى درجات الاحترام والتقدير.وفي ملف مكافحة الفساد، أكد خماس التصدي الحازم للفساد والابتزاز، ومنع أي استغلال لحاجة المتقاعد، وعدم السماح للوسطاء بالتدخل في الإجراءات الرسمية، وضمان إنجاز المعاملات بشفافية وعدالة.