وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "فريق عمل ، بعد تلقّيه معلوماتٍ تفيد بوجود شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ لدى أحد مسؤولي الشعب في قطاع كهرباء ، انتقل إلى القطاع وتمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتحقيق من ضبط المُتَّهم؛ على خلفيَّة طلبه مبلغاً مالياً من أحد أصحاب معامل الأعلاف في المحافظة؛ لقاء التلاعب بالمقياس الخاصّ بالمعمل وتغيير قراءته، بما يُمثّلُ إخلالاً بواجباته الوظيفيَّة، وإضراراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها".وأضافت أنه "فريق العمل الميدانيّ التابع لمكتب تحقيق تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ، من ضبط مُوظَّفٍ في فرع هيأة التقاعد الوطنيَّة بالمُحافظة، فضلاً عن ضبط وثائق مُزوّرة استعملت في صرف مبالغ ماليَّة تقاعديَّة خلافاً للقانون ودون وجه حقٍّ" ،لافتةً إلى أنَّ "المبالغ المصروفة بلغت (45,023,500) دينار، فيما صدرت أوامر قبض بحقّ مُتَّهمين آخرين في القضيَّة".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما؛ وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات في القضيَّة الأولى، والمواد (315 و 289 و 298) من القانون ذاته في القضيَّة الثانية".