وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، وغائماً فوق مع تساقط أمطار خفيفة الشدة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، مبينة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما فيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وأشار إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، موضحة أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".