وقالت مديرة في الوزارة، رغد ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "البرنامج يتضمن الرجوع إلى مخرجات هيئة الإحصاء للعام الحالي، لمعرفة النسب المئوية للطاقات الفعلية، مقارنة بطاقات وأعداد محطات معالجة الصرف الصحي، في كل محافظة، قياساً بعدد السكان وكميات الصرف الصحي المطلقة والمعالجة لها، فضلاً عن كميات الإطلاقات المباشرة إلى ".وذكرت، أن "البرنامج يشمل دعوة القطاع الخاص إلى ندوة استشارية غير تعاقدية، لاستطلاع دور الشركات المتخصصة في الحدِّ من تلوث نهر ، وحصر الحلول الفنية والقدرات الوطنية المتاحة لمعالجة مصادر التلوث، تمهيداً لتنفيذ برنامج المعالجة، وبما ينسجم مع وتحسين البيئة الذي يجيز استضافة مختصي القطاع العام والخاص والمختلط، للاستئناس بآرائهم".وأوضحت العبيدي، أن "المشاركة في المبادرة ستتاح لجميع الشركات التي تستوفي وصف الاختصاص بمجالات فنية عدة، منها تصميم وتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية، ومعالجة مياه الصرف للمصانع والمنشأت النفطية والصحية ومخلفاتها، فضلاً عن إعادة استخدام المياه المعالجة، وكذلك الرصد البيئي وتحليل المياه وتحديد مصادر التلوث".وفي ما يتعلق بالمحافظات الأكثر تضرراً من التلوث، بينت أن " والمحافظات الجنوبية هي أكثر تضرراً منها هاتين المشكلتين"، مؤكدة أن "الجهات الفنية والرقابية تواصل متابعة الملوثات في الهواء، وتتبع مصادرها والجهات المتسببة بها، اسهاما بتشخيصها ومتابعة تأثيراتها البيئية". وبينت مديرة دائرة التخطيط ان "تحقيق امتثال الجهات الملوثة والتزامها بالمحددات البيئية الخاصة بنوعية الهواء يتطلب تحديد الفجوات التشريعية القائمة، ودراسة التعديلات اللازمة لمعالجتها، بما يجعل إجراءات حماية البيئة أكثر فاعلية وشفافية، ويعزز قدرة الجهات المختصة على متابعة مصادر التلوث والحدِّ من آثارها".وأكدت أن "الإجراءات تأتي ضمن توجهات الوزارة لمعالجة مصادر التلوث البيئي، وتعزيز كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن تطوير آليات الرصد والرقابة، بما يسهم بحماية الموارد المائية وتحسين نوعية الهواء، والحدِّ من الأضرار البيئية في المحافظات".