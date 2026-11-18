الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الرهان
من
08:30 AM
الى
09:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات بمسيرات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581734-639305943020889630.jpg
نقص الملاكات التعليمية يتجدد مع بداية العام الدراسي.. مطالبات بحلول عاجلة
محليات
2026-11-18 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
51 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
عادت أزمة نقص الملاكات التعليمية والتدريسية إلى الواجهة مع انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وسط شكاوى من استمرار الشواغر في مدارس عدة، ولا سيما في التخصصات العلمية، بالتزامن مع اتهامات بوجود خلل في آليات تسوية الملاكات وتوزيعها، نتيجة تدخل المحسوبيات والرغبات الشخصية على حساب احتياجات المدارس الفعلية.
وفي هذا السياق، تحركت لجنة التربية النيابية لمطالبة الجهات التنفيذية بإيجاد حلول عاجلة لمعالجة النقص، مؤكدة وجود تفاوت في توزيع المعلمين والمدرسين بين المدارس في
بغداد
والمحافظات، الأمر الذي أدى إلى
تكدس
الملاكات في بعض المؤسسات التعليمية مقابل عجز واضح في أخرى.
وقالت رئيسة اللجنة زليخة إلياس بكار، إن أزمة نقص الملاكات تتكرر مع بداية كل عام دراسي، مشيرة إلى أن اللجنة تتابع واقع التوزيع الجغرافي للمعلمين والمدرسين بالتنسيق مع
وزارة التربية
ومديرياتها العامة، بهدف وضع آلية تضمن العدالة في توزيع الموارد البشرية، وتنهي حالات التكدس والعجز بين المدارس، بحسب الصحيفة الرسمية.
وكشفت بكار عن مطالبة اللجنة الجهات المعنية باعتماد أحد ثلاثة خيارات عاجلة، تشمل إطلاق درجات وظيفية جديدة لوزارة التربية، أو
التعيين
بصفة عقود، أو فتح باب العمل بصفة محاضرين مجانيين، بهدف استقطاب خريجي الكليات والمعاهد التربوية وسد النقص في الاختصاصات العلمية والإنسانية.
وشددت على ضرورة إبعاد ملف الدرجات الوظيفية وتسوية الملاكات عن المحسوبية، واعتماد معايير مهنية دقيقة في عمليات التوزيع، لافتة إلى أن إجراءات التسوية في المديريات التربوية واجهت تعثراً بسبب تدخلات وصفتها بالمحسوبية، ما أفقدها الغاية الإصلاحية المرجوة.
وعلى مستوى المدارس، انعكست الأزمة بصورة مباشرة على انتظام الحصص الدراسية، إذ أوضحت مديرة إحدى المدارس في قاطع تربية
الكرخ
الأولى، في تصريح للصحيفة، أن تنفيذ حركة تسوية الملاكات قبيل انطلاق العام الدراسي الحالي تسبب بفراغات واسعة في جدول المدرسة، خصوصاً في التخصصات العلمية، بعد نقل عدد من الملاكات من دون تعويضها ببدلاء.
وأشارت إلى وجود خلل إداري في تنفيذ أوامر التسوية، مبينة أن بعض الملاكات المشمولة بالنقل تعود لاحقاً إلى مدارسها الأصلية استجابة لرغبات شخصية، بدلاً من الالتزام بالمدارس التي نُقلت إليها لسد احتياجاتها، مطالبة وزارة التربية بالتدخل ووضع ضوابط قانونية وإدارية حازمة لمعالجة هذه الحالات.
من جانبه، عزا الباحث التربوي حيدر
البياتي
جوهر الأزمة إلى غياب الحوكمة والرقابة على توزيع الموارد البشرية المتاحة داخل وزارة التربية، وليس بالضرورة إلى قلة أعداد الملاكات، موضحاً أن عمليات التسوية تُجرى عادة مع نهاية العطلة الصيفية بإشراف الجهازين التربوي والاختصاصي، إلا أن نتائجها لا تحقق العدالة المطلوبة عند تنفيذها ميدانياً.
وأضاف أن خضوع بعض إجراءات التسوية للمحسوبية والضغوط يؤدي إلى استمرار الشواغر في اختصاصات علمية وإنسانية أساسية، وينعكس سلباً على التحصيل العلمي للطلبة وانتظام الدروس، داعياً الجهات الرقابية العليا إلى تدقيق أوامر التسوية ومراجعة آليات تنفيذها، بما يضمن توزيع الملاكات وفق احتياجات المدارس ومصلحة الطلبة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
العدل: انطلاق العام الدراسي الجديد في 19 مركزاً تعليمياً بالمؤسسات الإصلاحية
02:20 | 2026-10-05
مع انطلاق العام الدراسي.. شوارع بغداد تختنق
01:11 | 2026-10-04
انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق
23:52 | 2026-10-03
تربية الكرخ الثانية تصدر توجيهات بشأن الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد
07:30 | 2026-10-03
نقص الملاكات التعليمية يتجدد مع بداية العام الدراسي
مطالبات بحلول عاجلة
السومرية نيوز
وزارة التربية
سومرية نيوز
السومرية
البياتي
التعيين
البيات
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تعتمد اسلوبا جديدا بشأن غرامة المركبة المتوقفة على جانب الطريق
محليات
45.01%
02:43 | 2026-11-17
المرور تعتمد اسلوبا جديدا بشأن غرامة المركبة المتوقفة على جانب الطريق
02:43 | 2026-11-17
مع الإغلاق.. انخفاض طفيف باسعار الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
21.83%
08:53 | 2026-11-17
مع الإغلاق.. انخفاض طفيف باسعار الدولار في بغداد وأربيل
08:53 | 2026-11-17
قرارات من هيئة الاعلام تخص منع ظهور اراس والسلماني ومسلسل ليل البنفسج
محليات
19.31%
05:35 | 2026-11-17
قرارات من هيئة الاعلام تخص منع ظهور اراس والسلماني ومسلسل ليل البنفسج
05:35 | 2026-11-17
مصدر يكشف كواليس ما حصل في اجتماع الاطار التنسيقي يوم امس
سياسة
13.86%
06:36 | 2026-11-17
مصدر يكشف كواليس ما حصل في اجتماع الاطار التنسيقي يوم امس
06:36 | 2026-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-16
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-16
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
Live Talk
التفاهم بين الزوجين وأثره في استقرار الأسرة - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
اخترنا لك
المجاري تعلن ارتفاع إنجاز مشروع قضاء الحي إلى 82%
06:49 | 2026-11-18
مجلس الطعن يرفض اعتراض هيثم الخزعلي ويؤيد قرار منعه من الظهور الإعلامي (وثيقة)
06:23 | 2026-11-18
وزير العدل يوجّه بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بحضور فتح وتحليل العطاءات
06:20 | 2026-11-18
حادثان في بغداد صباح اليوم
03:06 | 2026-11-18
تحرك على نهر دجلة
02:33 | 2026-11-18
النزاهة تضبط مسؤولاً بكهرباء داقوق في قضية رشوة وتلاعب
02:29 | 2026-11-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.