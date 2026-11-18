– محليات



وجّه وزير العدل ، اليوم الأربعاء، في الوزارة بالالتزام بتوجيه رئيس ، القاضي بإبلاغ مكتبه بجميع عمليات تحليل عطاءات العقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، لإتاحة حضور ممثل عن مكتبه خلال إجراءات فتح العطاءات وتحليلها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن التوجيه يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمثل إحدى أولويات البرنامج الوزاري.



وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على إجراءات التعاقد، وضمان سلامة عمليات فتح العطاءات وتحليلها، بما يسهم في الحد من مظاهر الفساد وترسيخ الثقة بآليات التعاقد الحكومي.