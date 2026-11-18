

وجّه وزير العدل ، اليوم الأربعاء، في الوزارة بالالتزام بتوجيه رئيس ، القاضي بإبلاغ مكتبه بعمليات فتح وتحليل العطاءات الخاصة بالعقود التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، لإتاحة حضور ممثل عن مكتبه خلال تلك الإجراءات.



وذكرت وزارة العدل في بيان، أن التوجيه يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمثل إحدى أولويات البرنامج الوزاري، فضلاً عن تعزيز الرقابة على إجراءات التعاقد الحكومي.



وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة إجراءات فتح العطاءات وتحليلها، والحد من مظاهر الفساد، بما يعزز الثقة بآليات التعاقد ويضمن خضوعها لمزيد من الرقابة.