وحذّر ، في بيان رسمي، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات التي تروّج لها جهات مجهولة، وتدعو إلى ملء استمارات إلكترونية أو شحن أرصدة مقابل وعود بالتعيين، مبيناً أن هذه الممارسات تمثل أساليب احتيالية تستهدف استغلال المواطنين والاستيلاء على أموالهم أو الحصول على بياناتهم الشخصية والمالية.ودعا الديوان، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو مشاركة بياناتهم الشخصية والمالية مع أي جهة غير موثوقة، مشدداً على أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من منصاته الرسمية والموثقة حصراً، وعدم اعتماد المنشورات غير الصادرة عن الجهات المعنية.