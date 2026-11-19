وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم في مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل يوم أمس في عموم البلاد"، مبينا أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بعموم البلاد".وبين أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً إلى غائم جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة فوق ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق"، لافتا إلى أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بعموم مناطق البلاد".