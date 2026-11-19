– محليات



وجّه مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني، اليوم الخميس، تحذيراً إلى سائقي المركبات ومراجعي مواقع تسجيل المركبات وإجازات السياقة، من التعامل مع المكاتب غير الأصولية التي تستغل المواطنين وتضللهم.

ودعا الحساني إلى التعامل حصراً مع القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعاً لوقوعهم ضحية عمليات الاحتيال.



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