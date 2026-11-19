وقال مدير الشركة، ، إن المفاوضات مع إحدى شركات القطاع الخاص وصلت إلى مراحلها النهائية، تمهيداً لإبرام عقد تعاون بشأن إقامة المشروعين، الأول لإنتاج الأنسولين والثاني لتصنيع اللقاحات البشرية، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الشركة للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبرات المتخصصة في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الفنية والإنتاجية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الصناعة الدوائية وتوفير منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية.وأشار إلى أن الشركة تعمل على استكمال إجراءات مشاريع استثمارية مدرجة ضمن خططها المستقبلية، تمهيداً لتنفيذها وفق الضوابط المعتمدة، بهدف تطوير البنية الإنتاجية وتعزيز القدرات التصنيعية وتوسيع سلة المستحضرات الدوائية.وأوضح أن التوجه الحالي لا يتضمن إقامة شراكات جديدة خارج المشاريع قيد الدراسة، باستثناء خط إنتاج القطرات الزجاجية، الذي جرى رفعه من مكونات الخطة الاستثمارية للشركة، والعمل على استكمال الموافقات الأولية اللازمة لاستثماره.وبشأن توطين صناعة المواد الأولية الدوائية، أكد أن الملف لا يشهد حالياً توجهاً تنفيذياً واضحاً، بسبب الطبيعة التخصصية والمعقدة لهذه الصناعة، وحاجتها إلى مصانع متطورة وتقنيات كيميائية متقدمة واستثمارات كبيرة وخبرات فنية متخصصة.ولفت إلى أن إنتاج المواد الأولية الدوائية يتركز عالمياً في دول متقدمة صناعياً، بينها والهند والولايات المتحدة ودول ، مبيناً أن التوجه المحلي يركز حالياً على توطين صناعة المستحضرات الدوائية النهائية ونقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها، مع استمرار استيراد المواد الأولية من المناشئ العالمية المتخصصة.وأكد السالم أن منتجات الشركة لا تصل حالياً إلى الأسواق الخارجية، إذ يتركز إنتاجها على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، من خلال تجهيز عبر شركة «كيماديا» والعيادات الشعبية، فضلاً عن تلبية احتياجات المذاخر الأهلية عبر الوكالات التسويقية المعتمدة.