وبحسب القرارات الصادرة، قررت المحكمة الإفراج عن شفيق في قضيتين، فيما قضت بسجنه لمدة سنة واحدة في القضية الثالثة.هو إعلامي عراقي بارز، اشتهر بإعداد وتقديم البرامج السياسية والاستقصائية التي تركز على ملفات الفساد والشأن العام في . تصدّر اسمه المشهد الإعلامي مؤخراً إثر صدور حكم قضائي بحقه.