وذكرت المديرية في بيان، أن الحملة نفذها كادر شعبة النظم البيئية الطبيعية بالتعاون مع مركز شرطة البيئة في المحافظة، وشملت عدداً من محال بيع الطيور والحيوانات، بهدف الحد من التجاوزات ومتابعة الالتزام بالتعليمات والقوانين البيئية النافذة.وأضافت أن الطيور المضبوطة أُطلقت في أحد المنتزهات التابعة لمديرية بلدية الأشرف، بعد التعامل معها وفق الإجراءات البيئية الأصولية، بما يسهم في حماية الحياة البرية والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي.وأشارت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأخذ تعهدات من أصحاب المحال بعدم صيد الطيور البرية أو الإضرار بموائلها الطبيعية.وأكدت مواصلة الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، داعية المواطنين وأصحاب محال بيع الطيور إلى التعاون والإبلاغ عن حالات الصيد والاتجار غير المشروع، حفاظاً على الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي في المحافظة.