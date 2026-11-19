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10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الحوار الوطني للمياه في العراق
محليات
2026-11-19 | 06:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
91 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد وزير الموارد المائية
مثنى التميمي
، اليوم الخميس، مواصلة التفاوض مع الدول المتشاطئة لتأمين الحقوق المائية للعراق، ولا سيما في أوقات الشح، فيما أعلن
الاتحاد الأوروبي
تخصيص 10 ملايين يورو لدعم
الحوار الوطني
للمياه وتعزيز
إدارة الموارد المائية
.
وقال
التميمي
خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، إن الأمن المائي للعراق يقوم على جانبين أساسيين، هما المياه التي تصل إلى البلاد وكيفية الانتفاع منها، مشيراً إلى أن معظم المياه العراقية تأتي من خارج الحدود، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة أمراً حاسماً ودائماً في عمل الدولة.
وأضاف أن إدارة المياه داخلياً تتوزع بين قطاعات عدة، وأن تحقيق الأمن المائي يتطلب جمع قرارات الجهات المعنية ضمن حساب وطني متكامل للموارد والاحتياجات، بما يوازن بين متطلبات الزراعة والمدن والطاقة والصناعة والأهوار والبيئة.
وأوضح أن تشكيل اللجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه يهدف إلى توحيد القرارات وتبادل البيانات والخبرات، والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة تتحول إلى التزامات تنفذها المؤسسات وتتابعها.
وأكد أهمية دور ممثلي المحافظات في اللجنة، باعتبارهم الأقرب إلى مستخدمي المياه والأدرى بالتحديات الميدانية، مشدداً على ضرورة تكامل المعلومات والخطط بين حكومة
إقليم كردستان
والجهات الاتحادية لإدارة المياه وفق رؤية وطنية موحدة.
وأشار إلى أن
الحوار الوطني
لا يقتصر على المؤسسات الحكومية، بل يشمل الجامعات ومنظمات
المجتمع المدني
والقطاع الخاص ومستخدمي المياه، للاستفادة من خبراتهم في معالجة التحديات وتحسين الممارسات وترشيد الاستهلاك.
من جانبه، أعلن سفير
الاتحاد الأوروبي
لدى
العراق
كليمنس سمتنز تخصيص 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وتعزيز
إدارة الموارد المائية
، فيما أعرب التميمي عن شكره للشركاء، ومن بينهم سكرتارية اتفاقية المياه التابعة للجنة
الأمم المتحدة
الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الأوروبي واليونيسف، مؤكداً استمرار التعاون وفق الأولويات والاحتياجات العراقية.
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