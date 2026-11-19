وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان " رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، وجه بإطلاق تمويل 1.5 تريليون دينار، لغرض تسديد مستحقات المقاولين العراقيين عن المشاريع المنجزة لصالح الدولة، بواقع 750 مليار دينار لمشاريع الوزارات المنجزة، ومثلها لمشاريع المحافظات".وتابع، انه "جاء ذلك خلال استقباله رئيس ، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء مضيّ الحكومة في دعم دور القطاع الخاص والشركات الوطنية بتنفيذ المشاريع الستراتيجية في قطاعات البنى التحتية، وباقي القطاعات الاقتصادية والتنموية".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "أكثر من عشرين شركة عراقية وطنية ستشارك فعلياً في تنفيذ الحلقي الرابع حول العاصمة ، الذي يمتد على نحو 94 كيلومتراً"، مؤكداً "دعوة المقاولين العراقيين إلى الإسهام في تنفيذ مشروع مبادرة وطن، مشروع المليون قطعة أرض سكنية، الممتد على عموم المحافظات".