وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف مبـاشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تم تشكيل فريق عمل استخباري فني من مديرية مكافحة الجــريمة المنظمة ترافقه قوة خاصة وفقاً للمعـلومات الاستخبـارية الدقيـقة الواردة الى مفـارزنا والمتضمنة وجود شبكة إجــرامية متخصصة بتهــريب إرث العـراق من الآثار المهمة وسـتقوم ببيعها الى تجار الآثار في ".واضاف البيان، انه "بعد استحصال الموافقات القضائية شرعت القوة الاستخبارية المكلفة بالواجب وباشرت بتطويق مكان تواجد الشبكة وداهمتهم وتمكنت من القاء القبض على أفراد الشبكة (اربعة متهمين) وبحوزتهم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والبالغ عددها (1150) قطعة".وتابع البيان، انه "لدى استنطاق المتهمين اعترفوا صراحة بالتهمة المُسندة إليهم ونيتهم بتهــريب القطع الأثرية ومن ثم بيعها، حيث دونت أقوالهم وأُحيلوا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".