وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ، ستباشر ، صباح يوم غدٍ الجمعة، عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في مدينة النصر".واشار الى ان "الاجراءات ستتم وفقاً للسياقات العسكرية المعتمدة".