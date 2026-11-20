وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ أن "طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".واضافت أن "طقس يوم الأحد، سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في بعض اقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد"، مشيرة اﻟﻰ ان "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".ولفتت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بعموم مناطق البلاد".