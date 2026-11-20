وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريق عمل تمكَّن، بعد التحرّي والتدقيق من ضبط (8) مسؤولين في فرع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة، بعد الكشف عن وجود مُغالاةٍ في طلبات شراء، وشراء طلبيات لأكثر من مرَّة خلال شهرٍ واحدٍ دون الاستفادة من الموادّ الموجودة في مخزن الشركة"، مُبيّنةً أنَّ "مبلغ الشراء في كلّ مرَّةٍ يبلغ (98,000,000) دينار".وأضافت إنَّ "الشركة أوفدت مُوظَّفين لفرع ؛ لغرض مُتابعة تحميل الحوضيات؛ الأمر الذي كبَّد الشركة مبالغ طائلة، كان بالإمكان تجنُّبها من خلال تكليف فرع الشركة في البصرة بمُتابعة الحوضيات"، مُنوّهةً "بقرار المُختصّ باستقدام وتدوين أقوال (25) من المسؤولين والمُوظَّفين في الشركة".وتابعت الهيئة إنَّ "من بين المستقدمين مدير شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة، ووكيل مدير ، ومسؤولي شعب المخازن، والملاك والتدقيق والرقابة الداخليَّة، وإدارة المحطات والموارد البشريَّة، فضلاً عن رئيسي لجنتي المشتريات والاعتدال وعددٍ من المُوظَّفين".وأشارت إلى توقيف (8) مُتَّهمين، هم: مسؤول قسم الموارد البشريَّة ومسؤول شعبة الميزانيَّة، فضلاً عن مسؤولي الشطب والكلف التخمينيَّة والمنصَّة الإلكترونيَّة والتحقيق الإداريّ والإدارة وإدارة الموارد البشريَّة ووكيل شعبة الرقابة والتدقيق الداخليّ في الشركة، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".