وقالت المديرية في بيان تلقته ، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام (مواليد 2023)، إثر سقوطه داخل بئر ارتوازي في منطقة مزارع الراحة التابعة لقضاء بمحافظة ".واضافت "فور تلقي البلاغ بالحادث، استنفرت المديرية جهودها ووجهت فرق الإنقاذ التخصصية من مركزي الزبير والطوارئ إلى موقع الحادث"، موضحة انه "بعد الكشف الميداني، تبين أن الطفل قد سقط في بئر ارتوازي ضيق بقطر (6 إنج) وبعمق يتجاوز (40 متراً)".وذكرت ان "الفرق باشرت عمليات الإنقاذ المعقدة مستخدمةً الرافعات والحبال لسحب أنبوب البئر، ومن ثم الاستعانة بأجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لتقطيع الأنبوب والوصول إلى الطفل"، موضحة ان "الجهود أسفرت عن انتشال جثة الطفل، وتسليمها أصولياً إلى ذويه ومركز شرطة العرب لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث".