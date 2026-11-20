وقال القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن "هناك ثلاثة أمور مهمة يجب أن يشترك الجميع في تحقيقها، هي الأمن والثروة النفطية وسيادة الدولة"، مبيناً أن تمثل خاصرة لبغداد، وأن أي خطر عليها يشكل خطراً على العاصمة.وأضاف أن الثروة النفطية الممتدة في المنطقة، إلى جانب سيادة الدولة، تمثل ملفات أساسية تتطلب عملاً مشتركاً، مشيداً بتوصل الأطراف العراقية إلى ضرورة وجود قيادة مشتركة لتحقيق هذه الأهداف.وقدم القبانجي شكره لجميع من شارك في سحب فتيل الأزمة، معرباً عن ارتياحه لاحتواء التوتر.ورحّب القبانجي بانعقاد جلسة في الأشرف، مؤكداً أن المحافظة تستحق المزيد من الاهتمام والعناية الخاصة، كونها مأوى أفئدة المؤمنين من شيعة (ع).وفي ملف منفذ مندلي، أشار إلى أن المنفذ ما زال مغلقاً رغم مطالبات الأهالي وتوسلاتهم وما لحق بهم من أضرار، معرباً عن أمله باستجابة الحكومة لمطالب المواطنين.وأكد أن ليس جزءاً من المعركة، لا مع ولا مع أي دولة من دول الجوار، محذراً من جر البلاد إلى الصراعات الإقليمية، ومشدداً على أن ذلك لا يصب في مصلحة الجميع.وعلى الصعيد الدولي، انتقد القبانجي الأحكام المشددة الصادرة بحق عشرات من علماء ، معتبراً أن القضية ذات طابع طائفي، ومتسائلاً عن مدى احترام حرية الاعتقاد والتعبير التي يضمنها الدستور البحريني.ودعا الحكومة البحرينية إلى عدم الوقوع في فخ الطائفية، والاستفادة من تجارب الماضي.وفي سياق آخر، تساءل القبانجي عن المستفيد من الحرب الدائرة بين والسعودية، معرباً عن رفضه مشاهد القصف والقتل والدمار بين ، ومعتبراً أن المستفيد الوحيد من استمرار هذه المواجهات هو العدو.ودعا إلى رفع يدها عن الحرب في اليمن، مشيراً إلى تنفيذ 88 غارة على اليمن في اليوم السابق، وفق ما ذكره.