وقال ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن "القطعات بدأت باستلام قواطع المسؤولية في وفق التوجيهات الصادرة".وأضاف أن "قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية باشرت الاستعدادات وتهيئة الطريق الرابط بين منطقة الفاضلية ومحافظة ، تمهيداً لفتحه أمام حركة العجلات المدنية، باستثناء مركبات الحمل، اعتباراً من يوم غد السبت، بما يسهل وصول المواطنين إلى كربلاء المقدسة".وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات ميدانية من قبل قائد المقر المسيطر، فضلاً عن تقييم الواقع الأمني وتفتيش المنطقة من قبل القطعات الماسكة، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط ".وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة المتطلبات الخدمية اللازمة لعودة السكان، وتنفيذ التي أقرت في المنطقة، إلى جانب عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة"، لافتاً إلى "أهمية المنطقة من الناحيتين الزراعية والصناعية، وما تضمه من منشآت حيوية ستشهد إعادة إحيائها خلال المرحلة المقبلة".