وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتزامناً مع الإجراءات المتخذة وإعادة توزيع القطعات في منطقة جرف النصر وبإشراف ميداني لقائد عمليات ، سيتم افتتاح الطريق الرابط بين (اللطيفية_القامشلي_جسر الفاضلية_جرف النصر_الجمالية_كربلاء المقدسة) ذهاباً وإياباً امام حركة المواطنين والعجلات".واضافت ان "افتتاح الطريق سيكون اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم غد الموافق 21 تشرين الثاني 2026".