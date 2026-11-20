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بالصور.. المباشرة باجراءات فتح طريق يربط بغداد بكربلاء عبر جرف الصخر
محليات
2026-11-20 | 05:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
507 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الجمعة، عن المباشرة باجراءات فتح طريق يربط
بغداد
بكربلاء عبر
جرف الصخر
.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تنفيذاً لتوجيهات
رئيس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة وتزامناً مع الإجراءات المتخذة وإعادة توزيع القطعات في منطقة جرف النصر وبإشراف ميداني لقائد عمليات
بغداد
، سيتم افتتاح الطريق الرابط بين (اللطيفية_القامشلي_جسر الفاضلية_جرف النصر_الجمالية_كربلاء المقدسة) ذهاباً وإياباً امام حركة المواطنين والعجلات".
واضافت ان "افتتاح الطريق سيكون اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً يوم غد الموافق 21 تشرين الثاني 2026".
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