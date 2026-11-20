وقال المتحدث باسم الهيئة، ، في بيان، إن تمكنت، استناداً إلى معلومات واردة من رئيس الهيئة الفريق الدكتور ، من ضبط ست حاويات تضم عجلات المسموح باستيراده، وإطارات دراجات، ومواد احتياطية للسيارات، فضلاً عن مشروب ماء الشعير.وأضاف أن الحاويات جميعها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومعدة للتهريب، مشيراً إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع والدوائر الساندة، وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الحاويات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.