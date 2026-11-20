وأوضحت الهيئة في بيان، أنَّ فريقاً ميدانياً من مُديريَّة تحقيق ، رصد معلوماتٍ تتضمَّن وجود عصابةٍ مُتخصِّصةٍ بسرقة القابلوات والأسلاك الكهربائيَّة، بالاشتراك مع مُوظَّفين في أحد فروع توزيع الكهرباء في ، وبيع المواد المسروقة في الأسواق المحليَّة، مُبيّنةً أنَّ الفريق باشر أعمال التحرّي والمُتابعة؛ للتثبُّت من دقَّة المعلومات الواردة والكشف عن مُلابساتها.وأضافت إنَّ الجهود الميدانيَّة والتحقيقيَّة أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين بينهم موظفان اثنان يعملان في فرع توزيع كهرباء أطراف نينوى؛ على خلفيَّة واقعة سرقة الأسلاك والقابلوات الكهربائيَّة، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق قادت الفريق إلى ضبط جزءٍ من القابلوات والأسلاك الكهربائيَّة المسروقة مُخبَّأة داخل أحد مخازن المُولّدات الأهليَّة في مركز المُحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ التحقيقات لا تزال مُستمرَّةً؛ لغرض حصر كميَّات القابلوات والأسلاك الكهربائيَّة المسروقة وتحديد الأماكن المُخبَّأة فيها.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالواقعة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام أنظار قاضي تحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (٤٤٤/١١) من قانون العقوبات.