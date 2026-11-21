وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، ان "مفارز الدفاع المدني، وبإسناد فوري من القطعات الأمنية المختصة ضمن ، باشرت في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، التعامل مع حادث حريق اندلع داخل محطة كهرباء الحرارية في قضاء الهارثة شمالي ".واضافت انها "طوّقت مفارز قسم ومركز شرطة الهارثة، والفوج الأول للواء المشاة الآلي الثالث والثمانين، موقع الحادث وأمّنت محيطه، بمتابعة ميدانية مباشرة من قيادة المنطقة الأمنية الثالثة".واكدت ان "الحادث، اسفر وفق الموقف الأولي غير النهائي، عن تسجيل 4 حالات وفاة وإصابة 35 شخصاً، أغلبهم من ساكني البيوت المتجاوزة (غير النظامية)، بحالات حروق واختناق متفاوتة، إذ جرى نقلهم لتلقي الإسعافات والعناية الطبية اللازمة".واكدت ان "الإجراءات الميدانية والتحقيقية مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه".