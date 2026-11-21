وقال المصدر لـ ، إن "انفجاراً وقع في أنبوب الغاز المجهز للمحطة"، مشيراً إلى أن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة.ولم تتوفر حتى الآن معلومات بشأن ما إذا كان الحادث قد تسبب بتوقف المحطة أو تأثر إنتاج فيها.