وقالت الدائرة في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته أن "الحصيلة الأولية لحادثة الحريق في قضاء بلغت حتى الآن (28) مصاباً وحالتي وفاة"، لافتاً الى أن "الإصابات متفاوتة من حيث الخطورة".وأكد أن "الملاكات الطبية والإسعافية وسيارات الإسعاف الفوري مستنفرة ومتواجدة بشكل مستمر في موقع الحادث، لإسعاف الحالات المتضررة ونقلها بسرعة إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم".وكانت قد أعلنت عن السيطرة على حادثة الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة شمالي .