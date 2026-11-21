وذكر بيان صدر عن لوزير الكهرباء، وورد لـ ، أن "وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، ترأس اجتماعاً طارئاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، لمتابعة الحادث الذي تعرضت له محطة الحرارية في ، نتيجة حادث أنبوب الغاز المغذّي لها، والوقوف على مستجدات الموقف الفني والتشغيلي".وأشار إلى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث ملابسات الحادث وانعكاساته على عمل المحطة، ومناقشة الإجراءات الفنية العاجلة لمعالجة آثاره، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت واستقرار إنتاج ".ووجّه الوزير "باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الحادث، وتكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على أسبابه ومنع تكراره".وشدد الوزير على أن "سلامة المواطنين والملاكات العاملة تمثل أولوية قصوى، وضرورة تعزيز إجراءات السلامة والأمان وضمان استمرارية عمل المنظومة الكهربائية".