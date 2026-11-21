وقال المتحدث الرسمي للوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الموقف الحالي لغاية الان لحصيلة انفجار انبوب الغاز في محطة كهرباء في بلغ 46 إصابة منها حالتي وفاة".واشار الى ان "اغلب الاصابات بسيطة الى متوسطة، و17 حالة تحسن صحتهم خرجوا من المستشفيات، و3 حالات لا زالت في العناية المركزة".وأكمل، ان " بإشراف ومتابعة استنفرت كافة مؤسسات دائرة ومديرية العمليات الطارئة لإسعاف ونقل واستقبال الاصابات".وبين، انه "لا يوجد نقص في والمستلزمات الطبية وتم إجراء اللازم لجميع الحالات مع استمرار مؤسسات صحة البصرة بتقديم خدماتها الأخرى بشكل طبيعي".