وقال في بيان ورد لـ ، ان "بعض الصفحات والحسابات تداولت أخباراً عارية عن تماماً، تحاول زج اسمي في قضية ضبط حالة تهريب للنفط في إحدى المزارع ضمن ناحية الحيدرية في ".واضاف "إزاء هذه المحاولات الرخيصة لتضليل الرأي العام وتشويه السمعة، أودّ أن أوضح لأهلي وللجهات المعنية ما يلي:أنفي نفياً قاطعاً أي صلة لي بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف ثروات البلاد هي محل إدانة واستنكار شديدين من قبلنا، ونحن في مقدمة الداعمين للأجهزة الأمنية والرقابية في ضرب أوكار الفساد والتهريب بيدٍ من حديد".واكد "لن نتهاون مطلقاً مع مطلقي هذه الشائعات ومروجيها"، مشيرا إلى أنه "تم تكليف الفريق القانوني الخاص بنا برصد جميع الصفحات والجهات التي روّجت لهذه الأكاذيب، والشروع الفوري برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة بتهمة التشهير والقذف وتضليل العدالة، لينال كل مفتري جزاءه العادل وفق القانون".ودعا "وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف حملات التسقيط السياسي الرخيصة".