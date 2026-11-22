وقال مدير عام للإقليم، ميراني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "وزارة الداخلية اصدرت تعليمات تنظيمية جديدة تتعلق بشروط السلامة والرسوم وآليات تسجيل السيارات المستوردة في إجراء يهدف إلى تحديث قطاع النقل وتشجيع المركبات الصديقة للبيئة وأن هذه الضوابط والتعديلات التي جاءت بناء على تنسيق مشترك مع والاقتصاد/ ، وستنشر في جريدة "وقائع كوردستان" الرسمية على أن يبدأ العمل بها بشكل فعلي اعتباراً من الأول من كانون الثاني للعام المقبل2027 ".وأشار إلى أنه "بحسب التعليمات الجديدة (التعديل الثاني للتعليمات رقم 14 لسنة 2025)، فقد تقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على السيارات الكهربائية بالكامل (التي لا تعمل بأي نوع من الوقود الأحفوري أو الهيدروجين)، وتتضمن هذه الضوابط إعفاءً خاصاً للسيارات الكهربائية من رسوم اللوحات "السنوية" ورسوم البيئة".ولفت ميراني إلى أن "ما يخص المركبات الأخرى فقد حددت التعليمات أن السيارات ذات المولد الكهربائي والتي تعمل بالكهرباء مع محرك وقود مخصص فقط لشحن البطارية دون تحريك المركبة، ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 % ، وتسجل قانونياً ضمن فئة (4 سلندر)، مع استيفاء كافة رسوم التسجيل المقررة"، مضيفاً أن "السيارات الهجينة بين محرك الوقود والبطارية الكهربائية سيتم تسجيلها وفقاً لعدد الاسطوانات "السلندر" مع استيفاء جميع الرسوم المعمول بها".