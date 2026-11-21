أعلنت ، نتائج امتحانات الدور الثالث للمرحلة الابتدائية.



وقالت الوزارة في بيان إنها تبدأ بإعلان نتائج امتحانات الدور الثالث للمرحلة الابتدائية تباعاً.

أدناه نتائج