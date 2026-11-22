وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "مراصدنا الزلزالية في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الأحد، وتبعد حوالي 22 كم ".وأضافت أن "قوة الهزة بلغت 3.5 درجة وعلى عمق 8 كم وحدثت عند الساعة 07:29:30 صباحاً".وأشارت إلى أن "الهزة لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها" ،داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".