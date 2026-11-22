وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "ملاكات شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من ضبط مدير ناحية الصلاحية، بعد طلبه مبلغاً مالياً من صاحب مُولِّدةٍ أهليَّةٍ في الناحية؛ لقاء وعده بعدم فرض غراماتٍ ماليَّةٍ عن المُولّدات الأهليَّة التابعة له؛ على الرغم من عدم ارتكابه أيَّة مُخالفةٍ".وأشار إلى أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي الديوانيَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".