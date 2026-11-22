وكان قد وجّه، الخميس 19 تشرين الثاني 2026، بتشكيل لجنة برئاسة لحسم ملف مستحقات الشهداء والجرحى في خلال مدة أقصاها 60 يوماً.وجاء التوجيه عقب لقاء جمع الزيدي برئيس ، ورئيس حزب تقدم ، لبحث ملف المستحقات المتوقفة والعمل على معالجته.