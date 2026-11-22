وأكد ، خلال زيارة ميدانية إلى قضائي والدواية، أن القرار يأتي ضمن متابعة أداء تشكيلات الوزارة ميدانياً، والحرص على الارتقاء بمستوى العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين.ووصل الوزير صباح اليوم إلى للاطلاع على واقع القطاع المائي وأبرز التحديات، كما التقى عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالحصص والمشاريع المائية.وتأتي الزيارة لبحث سبل معالجة الأزمات المائية وإيجاد الحلول المناسبة بما يسهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات السكان.