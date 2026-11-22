– أمن



أصدرت محكمة جنايات حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق أربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالبشر، بعد إقدام والدي طفل حديث الولادة، بالاشتراك مع متهمين اثنين، على بيع طفلهما مقابل مبلغ .

وذكر إعلام القضاء أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 6 أولاً وخامساً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات، واستدلالاً بأحكام المادة 132/2 من القانون ذاته.