أبعدوا المدافئ عن المواد القابلة للاشتعال

- اتركوا مسافة آمنة بينها وبين الستائر والأثاث والأغطية.- لا تضعوا الملابس لتجفيفها فوق المدفأة.- ضعوا أجهزة التدفئة على أرضية ثابتة ومستوية.- تأكدوا من سلامة خراطيم الغاز ووصلاتها.- لا تستخدموا المدافئ في أماكن مغلقة من دون تهوية مناسبة.- لا تتجاهلوا أي رائحة غازأطفئوا أجهزة التدفئة قبل النوم أو مغادرة المنزل- افحصوا المدافئ والمداخن دورياً.- استعِينوا بفني مختص عند اكتشاف أي عطل.- لا تستخدموا أجهزة التدفئة التي تصدر دخاناً أو روائح غير طبيعية.الصداع والدوخة والغثيان والضعف قد تكون علامات تسمم.عند الاشتباه بالتعرض للغاز، غادروا المكان فوراً واطلبوا المساعدة الطبية والطوارئ.