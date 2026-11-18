سنة 1969، في أشد سجون حراسة، قرر 21 سجيناً تنفيذ خطة هروب مستحيلة من "فو كوك"بدون أي معدات، اعتمدوا على أدوات بسيطة وبدائية شملت الملاعق وقطعاً من المعادن وعلب الصفيح6 أشهر كاملة من الحفر تحت أقدام الحراس، وإخفاء التراب بذكاء حتى لا ينكشف أمرهموفي ليلة 21 يناير، اكتمل النفق... ونجح الـ 21 سجيناً في الهروب بالكامل، ليسجلوا واحدة من أعجب قصص الهروب في التاريخ